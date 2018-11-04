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Барселона прагне підписати Кімміха, – Mundo Deportivo

5 листопада 06:30 5 Читать на русском
Барселона прагне підписати Кімміха, – Mundo Deportivo
Йозуа Кімміх / соцмережі

Захисник Баварії Йозуа Кімміх може взимку перейти в Барселону.

Барселона націлилась на Йозуа Кімміха, повідомляє Mundo Deportivo. "Блаугранас" прагнуть взимку підсилити лінію захисту.

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Скаути іспанського клубу дивились гру німецького фулбека і впевнені в тому, що він підійде стилю Барси. Але придбати захисника буде вкрай важко, адже його контракт діє до 2023 року.

Раніше повідомлялось про інтерес іспанців до захисників Давіда Луїса та Лорана Кошельни.

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