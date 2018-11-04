Барселона прагне підписати Кімміха, – Mundo Deportivo

Італія — 23:33 165
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Мілан у компенсований час вирвав перемогу над Удінезе: 11 тур Серії А, матчі неділі
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Суперник Ворскли Спортінг звільнив головного тренераПортугалія — 22:14 499
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Зоря розгромила Чорноморець на виїздіУкраїна — 21:21 3154
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Манчестер Сіті показав, що Шахтарю буде несолодко: вбивче тріо Гвардіоли, лідерство АПЛ та фокус із ЗінченкомАнглія — 20:13 4601
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Жеребкування 1/8 фіналу Кубка Німеччини: Шальке Коноплянки зіграє з Фортуною, Баварія поміряється силами з ГертоюНімеччина — 20:00 154
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