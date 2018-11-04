Барселона заинтересовалась двумя защитниками из АПЛ, – Mundo Deportivo

Кроме Виллиана, Барселона также стремится подписать защитника Челси Давида Луиса, которым интересовалась прошлого сезона. Также в список трансферных приоритетов попал и Лоран Кошельны из Арсенала.

Защитник Челси Давид Луис может уже в январе перейти в Барселону, которая ищет усиления в линию обороны, сообщает Mundo Deportivo.

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Испанцы уже интересовались бразильцем в сезоне 2017/2018 и хотели воспользоваться не лучшими отношениями игрока с экс-наставником "синих" Антонио Конте. Сейчас у центрбэка последний год по контракту.

Также в шорт-лист входит защитник Арсенала Лоран Кошельны.

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