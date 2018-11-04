Спаллетти: Если бы Интер готовился как Барселона, он проиграл бы ей 18:0

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от подготовки к матчам игроков Барселоны, с которой его команда встретится в 4 туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Стиль Барселоны – это их способ мышления годами, и они покупают игроков под этот стиль. Игрок "блаугранас" может иметь проблемы в другом клубе, но не здесь.

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На Камп Ноу я видел, как они выходят разминаться перед игрой. Мы даже спросили, нет ли у них тренажерного зала на стадионе, где могли бы разминаться мы, но там он отсутствует.

Не только это, также мои игроки сказали мне, что их коллеги из Барселоны вечером перед матчем забрали своих детей из школ, а затем сели в машины и поехали на Камп Ноу. Если бы мы так готовились, проиграли бы 18:0", – цитирует Спаллетти AS.

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