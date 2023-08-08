Кубок Жоана Гампера

Барселона – Тоттенхэм – 4:2

Голы: Левандовски, 3, Ферран Торрес, 81, Фати, 90, Эззалзули, 90+3 – Скипп, 24, 35

В традиционном ежегодном летнем турнире имени Жоана Гампера с участием Барселоны каталонская команда смогла почтить память своего первого клубного президента победой в трофее в его честь. Подопечные Хави совершили камбэк против приглашённого соперника – Тоттенхэма - и добыли победу со счётом 4:2.

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Всё начиналось для "блаугранас" как нельзя лучше: на третьей минуте матча Ромеу длинной передачей на Рафинью начал голевую атаку, и бразилец прострелил с правого фланга на дальнюю штангу, где находился Роберт Левандовски.

Однако в середине первого тайма полузащитнику "шпор" Оливеру Скиппу неожиданно удалось оформить дубль в течение 11 минут. Сначала он удачно сыграл на добивании после попадания Ло Чельсо в штангу, а затем замкнул головой навес Ивана Перишича.

Барселона долгое время не могла сравнять счёт, но когда в конце встречи сумела это сделать, "шпоры" вывесили белый флаг. Ферран Торрес вышел на поле в середине второго тайма, и сыграл ключевую роль в камбэке - на его счету гол+пас. Окончательный итог встречи на 90+3-й минуте подвёл Эззалзули.

Напомним, что 6-го августа лондонская команда разгромила Шахтёр в товарищеском матче со счётом 5:1.