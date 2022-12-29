Гави в матче с Динамо в Киеве / Getty Images

По итогам очередного ПЦР-тестирования на COVID-19 еще трое футболистов "сине-гранатовых" получили положительный результат. Это Гави, Усман Дембеле и Самюэль Умтити, говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Роналду хочет перейти в Барселону и снимать дом Месси – жестокий розыгрыш каталонской прессы

Клуб сообщил о положительных случаях болезни в соответствующие органы здравоохранения. В лагере Барселоны уже 7 инфицированных, из которых сразу 5 защитников – Умтити, Альба, Бальде, Лангле и Алвес.

Соответственно, Хави вынужден будет серьезно поломать голову при выборе состава на матч против Мальорки (2 января). Маловероятно, что кто-то из этих 7-ми игроков успеет восстановиться, а терять очки на Балеарах каталонцам крайне нежелательно. Кроме указанной семерки, рискуют не сыграть еще и Бускетс (точно не выйдет из-за дисквалификации), Ансу Фати, Педри, Депай, Брейтуэйт и Серхи Роберто. Только у Педри есть некоторые шансы на быстрое восстановление.

Сейчас в распоряжении тренера всего 9 полевых игроков и 3 вратаря. Очевидно, что в заявку попадут ряд молодых футболистов.

После 18-ти туров Ла Лиги Барса занимает 7 место в турнирной таблице, но отставание от зоны Лиги чемпионов составляет всего 2 очка.