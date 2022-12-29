Гаві у матчі з Динамо у Києві / Getty Images

За підсумками чергового ПЛР-тестування на COVID-19 ще троє футболістів "синьо-гранатових" отримали позитивний результат. Це Гаві, Усман Дембеле і Самюель Умтіті, йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

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Клуб повідомив про позитивні випадки хвороби відповідні органи охорони здоров'я. Загалом у таборі Барселони вже 7 інфікованих, із яких одразу 5 захисників – Умтіті, Альба, Бальде, Лангле та Алвес.

Відповідно, Хаві змушений буде серйозно поламати голову при виборі складу на матч проти Мальорки (2 січня). Малоймовірно, що хтось із цих 7-ми гравців встигне відновитися, а втрачати очки на Балеарах каталонцям вкрай небажано. Окрім вказаної сімки, ризикують не зіграти ще й Бускетс (точно не вийде через дискваліфікацію), Ансу Фаті, Педрі, Депай, Брейтвейт і Серхі Роберто. Лише Педрі має деякі шанси на швидке відновлення.

Наразі в розпорядженні тренера є лише 9 польових гравців та 3 воротарі. Очевидно, що в заявку потраплять низка футболістів із молодіжки.

Після 18-ти турів Ла Ліги Барса посідає 7 місце в турнірній таблиці, але відставання від зони Ліги чемпіонів складає лише 2 очки.