Издание сообщило, что португалец окончательно разочаровался в проекте Манчестер Юнайтед и методах Ральфа Рангника и хочет покинуть клуб уже зимой. Криштиану хочет в Барсу и выбрал в посредники Жерара Пике, донесшего эту идею до Хави Эрнандеса.

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Кроме того, агент Роналду Жорже Мендеш уже работает вместе с Жоаном Лапортой, чтобы выяснить, насколько реален этот переход с точки зрения финансов. Отмечается, что помехой может стать только президент Ла Лиги Хавьер Тебас, поскольку откровенно болеет за Реал.

Более того, Mundo Deportivo раскрыло даже бытовые детали трансфера. Роналду планирует снимать дом Лионеля Месси, который сейчас выступает за ПСЖ. Аргентинец дал согласие, взяв обещание, что португалец не будет трогать его "Золотые мячи".

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Это мог бы быть сверхмощный инсайд издания, но все гораздо прозаичнее. Сегодня в Испании отмечают День смеха. У журналистов получился довольно жестокий розыгрыш. По крайней мере, для фанов Реала и Барселоны.