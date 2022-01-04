Барселона сообщила о коронавирусе у Лапорты
4 января 23:54 - Читати українською
Президент Барселоны Жоан Лапорта не сумел уберечься от вспышки пандемии в лагере каталонцев.
Жоан Лапорта сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Барселоны.
Ферран Торрес и Педри оказались на карантине – положительный тест на коронавирус в день презентации
Президент каталонского клуба чувствует себя нормально, болезнь проходит бессимптомно. Стоит отметить, что у новичка Барсы Феррана Торреса диагностировали COVID-19 в день презентации, где также присутствовал Лапорта.
Президент Барсы пропустит ближайшие матчи команды Хави против Линареса и Гранады.
Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги
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