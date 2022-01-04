Барселона повідомила про коронавірус у Лапорти
4 січня 23:50 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта не зумів вберегтись від спалаху пандемії у таборі каталонців.
Жоан Лапорта здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт Барселони.
Ферран Торрес і Педрі опинилися на карантині – позитивний тест на коронавірус у день презентації
Президент каталонського клубу почувається нормально, перебіг хвороби відбувається безсимптомно. Варто відзначити, що у новачка Барси Феррана Торреса діагностували COVID-19 у день презентації, де також був присутнім Лапорта.
Президент Барси пропустить найближчі матчі команди Хаві проти Лінареса та Гранади.
Барселона експериментальним складом мінімально здолала Мальорку і піднялась у топ-5 Ла Ліги
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter