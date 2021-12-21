Захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї влітку 2022 року стане гравцем каталонського клубу, повідомляє інсайдерський twitter-акаунт El rincón del barcelonista.

Хаві сформував "чорний список" на січень – до п'ятірки зайвих потрапив гравець з найбільшою зарплатнею в Барсі

Контракт марокканця з чемпіонами Нідерландів завершиться, тому він дістанеться Барселоні безкоштовно. Угода з "блаугранас" буде розрахована на 3 роки. Інтерес до Мазрауї приписували і мадридському Реалу.

Додамо, що у поточному сезоні 24-річний оборонець провів за Аякс 21 матч, в яких відзначився 4 голами та 3 асистами.

Зінченко веде Ман Сіті до золота, сумний тур українців у Серії А, тріумфи дітей Арсенала і Барселони – огляд євровікенду