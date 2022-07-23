Защитник Севильи Жюль Кунде таки станет игроком "блаугранас", утверждает авторитетный каталонский инсайдер Жерар Ромеро.

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СМИ и журналисты уже не сомневались, что 23-летний француз присоединится к Челси за 65 млн евро. Впрочем, сегодня Барселона активно ворвалась в переговоры и достигла компромисса с Севильей. У самого Кунде давно была устная договоренность с каталонцами, поэтому личный контракт проблемой не станет.

Челси уже второй раз страдает от Барселоны этим летом. Ранее "кулес" переманили вингера Лидса Рафинью, когда тот также был близок к переезду в Лондон.

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