Барселона окончательно вышла из переговоров по Кунде – трансфер центрбека в Челси вышел на финальную стадию
Похоже, сага вокруг перехода центрального защитника Севильи в клуб-гранд подходит к концу.
Барселона считает предложение Челси по Жюлю Кунде в 55 миллионов фунтов стерлингов (65 млн евро) слишком серьёзным, чтобы пытаться перебить его. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
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Согласно его информации, трансфер центрбека Севильи в лагерь "пенсионеров" практически закрыт. У Севильи на руках лежит предложение от лондонцев, а самому Кунде англичане обещают 5-летний контракт с зарплатой в 9-10 миллионов евро. Соглашение между клубами находится на завершающей стадии.
Барселона, в свою очередь, уже переключилась на поиск новых центрбеков. В частности, инсайдеры сообщали о предметном интересе каталонцев к Пау Торресу и Иньиго Мартинесу.
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