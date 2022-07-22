Похоже, сага вокруг перехода центрального защитника Севильи в клуб-гранд подходит к концу.

Жюля Кунде в Барселоне не будет / фото из открытых источников

Барселона считает предложение Челси по Жюлю Кунде в 55 миллионов фунтов стерлингов (65 млн евро) слишком серьёзным, чтобы пытаться перебить его. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Согласно его информации, трансфер центрбека Севильи в лагерь "пенсионеров" практически закрыт. У Севильи на руках лежит предложение от лондонцев, а самому Кунде англичане обещают 5-летний контракт с зарплатой в 9-10 миллионов евро. Соглашение между клубами находится на завершающей стадии.

Барселона, в свою очередь, уже переключилась на поиск новых центрбеков. В частности, инсайдеры сообщали о предметном интересе каталонцев к Пау Торресу и Иньиго Мартинесу.

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