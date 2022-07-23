Барселона знову принизила Челсі на трансферному ринку – каталонці в останній момент поцупили Кунде з-під носа "синіх"
Барселона продовжує дивувати вправними діями під час переговорів щодо купівлі гравців.
Захисник Севільї Жюль Кунде таки стане гравцем "блаугранас", стверджує авторитетний каталонський інсайдер Жерар Ромеро.
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ЗМІ і журналісти вже не сумнівалися, що 23-річний француз приєднається до Челсі за 65 млн євро. Втім, сьогодні Барселона активно увірвалася в переговори і досягла компромісу із Севільєю. Сам Кунде давно мав усну домовленість з каталонцями, тому особистий контракт проблемою не стане.
Челсі вже вдруге страждає від Барселони цього літа. Раніше "кулес" переманили вінгера Лідса Рафінью, коли той також був близький до переїзду в Лондон.
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