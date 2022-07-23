Захисник Севільї Жюль Кунде таки стане гравцем "блаугранас", стверджує авторитетний каталонський інсайдер Жерар Ромеро.

"Барселона мене дратує своїм переслідуванням": Тухель – про спроби каталонців дешево забрати капітана Челсі

ЗМІ і журналісти вже не сумнівалися, що 23-річний француз приєднається до Челсі за 65 млн євро. Втім, сьогодні Барселона активно увірвалася в переговори і досягла компромісу із Севільєю. Сам Кунде давно мав усну домовленість з каталонцями, тому особистий контракт проблемою не стане.

Челсі вже вдруге страждає від Барселони цього літа. Раніше "кулес" переманили вінгера Лідса Рафінью, коли той також був близький до переїзду в Лондон.

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