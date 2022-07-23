"Это сложный вопрос, потому что я не уверен, хочу ли давать Аспи то, чего хочет он. В определенный момент речь идет о наших желаниях. Возможно, Барселона меня несколько раздражает своим преследованием.

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Я только что сравнил, как долго мы боролись за Кулибали, который является игроком национальной сборной и примерно того же возраста. Он был очень важным игроком для Наполи, а у нас есть игрок сборной Испании, который является капитаном Челси. Я вижу его, может быть, на том же уровне, что и Калиду, но Барселона не видит.

Мы не так много думаем о других клубах. Основное внимание уделяется нам и нашим потребностям. Я сказал это ему, хотя понимаю его стремления на личном и карьерном уровне. Но моя роль заключается не в том, чтобы воплощать прихоти игроков. Я менеджер Челси, который хочет делать то, что лучше для Челси. Ему это не нравится, но он понимает. Аспи тяжело, потому что другой клуб постоянно рядом с ним. Первого сентября, когда все успокоится, он сможет играть на своем самом высоком уровне", – цитирует Тухеля Goal.

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