Каталонский клуб сильно страдает из-за кадровых потерь. Тренерский штаб теперь еще и не может рассчитывать на Усмана Дембеля и Сержинью Деста.

24-летний француз получил травму задней поверхности бедра. Сроки его возвращения на поле будут зависеть от того, каким будет процесс восстановления, сообщает пресс-служба клуба.

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Повреждение Дембеле было диагностировано после поединка с Динамо в Лиге чемпионов. Для вингера это был первый матч в сезоне, в котором он провел всего 25 минут, выйдя на замену. Первые четыре месяца текущей кампании Усман пропускал тоже из-за повреждений.

Также Барселона сообщила о проблемах со здоровьем у Сержинью Деста. У защитника была обнаружена травма поясницы, а сроки восстановления неизвестны. Кроме этого, в лазарете "блаугранас" находятся еще Жерар Пике, Педри, Мартин Брейтвейт, Серхи Роберто и Серхио Агуэро.

Свою следующую встречу команда Серхи Бархуана проведет уже в субботу, 6 ноября, в Примере. Соперником каталонцев будет Сельта.

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