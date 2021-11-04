Каталонський клуб сильно страждає через кадрові втрати. Тренерський штаб тепер ще й не може розраховувати на Усмана Дембеле і Сержинью Деста.

24-річний француз отримав травму задньої поверхні стегна. Терміни його повернення на поле залежатимуть від того, яким буде процес відновлення, повідомляє прес-служба клубу.

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Пошкодження Дембеле діагностували після поєдинку з Динамо в Лізі чемпіонів. Для вінгера це був перший матч у сезоні, в якому він провів лише 25 хвилин, вийшовши на заміну. Перші чотири місяці поточної кампанії Усман пропускав теж через пошкодження.

Також Барселона повідомила про проблеми зі здоров'ям у Сержинью Деста. В оборонця була виявлена травма попереку, а терміни відновлення невідомі. Окрім цього, в лазареті "блаугранас" перебувають ще Жерар Піке, Педрі, Мартін Брейтвейт, Серхі Роберто й Серхіо Агуеро.

Свою наступну зустріч команда Серхі Бархуана проведе вже у суботу, 6 листопада, в Прімері. Суперником каталонців буде Сельта.

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