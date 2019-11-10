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Эффектный хет-трик Месси в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 4: 1

01:07 50 Читати українською
Эффектный хет-трик Месси в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 4: 1

Барселона уверенно обыграла Сельту в матче 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Сельта.

23’ Лионель Месси
45+1’ Лионель Месси
48’ Лионель Месси
86’ Серхио Бускетс
 
Лукас Оласа 42’
23’ Лионель Месси
42’ Лукас Оласа
45+1’ Лионель Месси
48’ Лионель Месси
86’ Серхио Бускетс

Несмотря на невыразительную игру в начале матча, Барселона сумела повести в счете на 23-й минуте. "Сине-гранатовых" вывел вперед гол Лионеля Месси с пенальти назначенного за игру рукой защитника Сельты. На последних минутах первого тайма команды обменялись голами со штрафных – Оласа и Месси продемонстрировали свои умения исполнять стандарты.

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В начале второго тайма Месси оформил хет-трик – аргентинец вновь забил со штрафного. Сельта имела несколько хороших возможностей сократить отставание в счете, но тер Штеген выручил хозяев поля. Итоговый результат в конце матча установил Бускетс. Для хавбека этот гол стал первым за последние два года в составе "сине-гранатовых".

Барселона дома разгромила Сельту – "блаугранас" возглавили турнирную таблицу Ла Лиги, Месси дважды забил со штрафного

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