Эффектный хет-трик Месси в видеообзоре матча Барселона – Сельта – 4: 1

Барселона уверенно обыграла Сельту в матче 13-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Сельта.

Несмотря на невыразительную игру в начале матча, Барселона сумела повести в счете на 23-й минуте. "Сине-гранатовых" вывел вперед гол Лионеля Месси с пенальти назначенного за игру рукой защитника Сельты. На последних минутах первого тайма команды обменялись голами со штрафных – Оласа и Месси продемонстрировали свои умения исполнять стандарты.

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В начале второго тайма Месси оформил хет-трик – аргентинец вновь забил со штрафного. Сельта имела несколько хороших возможностей сократить отставание в счете, но тер Штеген выручил хозяев поля. Итоговый результат в конце матча установил Бускетс. Для хавбека этот гол стал первым за последние два года в составе "сине-гранатовых".

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