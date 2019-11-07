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Барселона пыталась приобрести 17-летнего форварда Зальцбурга – австрийцы отклонили заманчивое предложение

22:02 69 Читати українською
Барселона пыталась приобрести 17-летнего форварда Зальцбурга – австрийцы отклонили заманчивое предложение
Карим Адейеми / Goal.com

Испанская Барселона проявляет серьезный интерес к форварду Зальцбурга Кариму Адейеми.

Каталонский гранд сделал попытку договориться о переходе 17-летнего футболиста, направив предложение в австрийский клуб в размере 15 миллионов евро, информирует Transfermarkt. Руководство Зальцбурга отказалось продавать юного нападающего.

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К игроку юниорской сборной Германии, который сейчас на правах аренды защищает цвета Лиферинга, также проявляют интерес Ливерпуль и Арсенал.

Отметим, что Адейеми забил 5 голов в 10 матчах во второй по рангу лиге Австрии.

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