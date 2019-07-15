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Барселона сделала последнюю попытку перехватить Де Лигта у Ювентуса

13:38 345 Читати українською
Барселона сделала последнюю попытку перехватить Де Лигта у Ювентуса
Маттейс Де Лигт / Аякс

Каталонская Барселона надеялась купить Маттейса Де Лигта у Аякса.

Президент испанского клуба Хосеп Мария Бартомеу позвонил Де Лигту чтобы уговорить его перейти в Барселону, однако 19-летний игрок перенаправил функционера на своего агента Мино Райолу.

Ювентус сделает Де Лигта самым высокооплачиваемым защитником Серии А

Тот сообщил Бартомеу, что переговоры с Барселоной возможны, если каталонцы продублируют предложение Ювентуса. После этого "блаугранас" окончательно отказались от трансфера защитника, сообщает Mundo Deportivo.

Де Лигт вскоре прибудет на медосмотр для Ювентуса – уже известна клаусула защитника в составе туринцев

К слову, Де Лигт близок к переходу в итальянский Ювентус. Нидерландский защитник сегодня должен прибыть в Турин для прохождения медосмотра.

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