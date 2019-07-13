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Ювентус сделает Де Лигта самым высокооплачиваемым защитником Серии А

20:16 27 Читати українською
Ювентус сделает Де Лигта самым высокооплачиваемым защитником Серии А
Маттейс Де Лигт / фото из соцсетей

Капитан Аякса Маттейс Де Лигт следующий сезон может начать в чемпионате Италии.

Нидерландский защитник после перехода в Ювентус станет самым высокооплачиваемым защитником в Серии А, сообщает Marca.

Де Лигт не полетел на сборы с Аяксом – Ювентус находится в шаге от подписания игрока

По информации источника, 19-летний защитник будет зарабатывать в Турине 12 миллионов евро в год. Трансфер оценивается в 70 млн евро.

Отметим, что Де Лигтом также интересовалась Барселона, а также ПСЖ. Однако игрок после разговора с Криштиану Роналду выбрал Ювентус.

В сезоне-2018/19 Де Лигт провел за Аякс 55 матчей и забил 7 голов. В составе амстердамского клуба Маттейс выиграл национальный чемпионат и Кубок Голландии.

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