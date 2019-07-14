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Де Лигт вскоре прибудет на медосмотр для Ювентуса – уже известна клаусула защитника в составе туринцев

14:32 15 Читати українською
Де Лигт вскоре прибудет на медосмотр для Ювентуса – уже известна клаусула защитника в составе туринцев
Маттейс Де Лигт / Reuters

Один из самых громких трансферов лета близок к своему завершению.

Маттейс Де Лигт официально станет игроком Ювентуса уже в ближайшее время, утверждает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, защитник сегодня или завтра прилетит в Италию, где пройдет медицинский осмотр перед окончательным оформлением трансфера. Туринцы заплатят за 19-летнего игрока 70 миллионов евро плюс бонусы. Также стала известна клаусула, которую чемпионы Италии пропишут в соглашении своего звездного новичка – она составит 150 миллионов евро.

Напомним, ранее интерес к капитану Аякса проявляли Барселона, ПСЖ и Манчестер Юнайтед.

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