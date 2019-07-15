toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ НЕЙМАР

Барселона здійснила останню спробу перехопити Де Лігта у Ювентуса

13:38 693 Читать на русском
Барселона здійснила останню спробу перехопити Де Лігта у Ювентуса
Маттейс Де Лігт / Аякс

Каталонська Барселона сподівалась придбати Маттейса Де Лігта у Аякса.

Президент іспанського клубу Жозеп-Марія Бартомеу подзвонив Де Лігту аби вмовити його перейти у Барселону, проте 19-річний гравець перенаправив функціонера на свого агента Міно Райолу.

Ювентус зробить Де Лігта найвисокооплачуванішим захисником Серії А

Той повідомив Бартомеу, що перемовини з Барселоною можливі, якщо каталонці продублюють пропозицію Ювентуса. Після цього "блаугранас" остаточно відмовились від трансферу захисника, повідомляє Mundo Deportivo.

Де Лігт незабаром прибуде на медогляд для Ювентуса – вже відома клаусула захисника у складі туринців

До слова, Де Лігт близький до переходу в італійський Ювентус. Нідерландський оборонець сьогодні має прибути в Турин для проходження медогляду.

blog_ava
Супергол Мареза на останній хвилині у відеоогляді матчу Алжир – Нігерія – 2:1
00:40
1979
Теги
Іспанія Трансфери Маттейс Де Лігт Маттейс Де Лігт Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Ювентус Ювентус Барселона Барселона Аякс Аякс
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
2
год
:
48
хв
Шкендія
18:00
Калью
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук