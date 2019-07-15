Барселона здійснила останню спробу перехопити Де Лігта у Ювентуса

Каталонська Барселона сподівалась придбати Маттейса Де Лігта у Аякса.

Президент іспанського клубу Жозеп-Марія Бартомеу подзвонив Де Лігту аби вмовити його перейти у Барселону, проте 19-річний гравець перенаправив функціонера на свого агента Міно Райолу.

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Той повідомив Бартомеу, що перемовини з Барселоною можливі, якщо каталонці продублюють пропозицію Ювентуса. Після цього "блаугранас" остаточно відмовились від трансферу захисника, повідомляє Mundo Deportivo.

Де Лігт незабаром прибуде на медогляд для Ювентуса – вже відома клаусула захисника у складі туринців

До слова, Де Лігт близький до переходу в італійський Ювентус. Нідерландський оборонець сьогодні має прибути в Турин для проходження медогляду.