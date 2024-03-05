Іспанець отримав пошкодження в матчі проти Атлетіка (0:0) у 27 турі Ла Ліги. Тести показали, що у Педрі розрив прямого м'яза стегна правої ноги.

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Раніше повідомлялося, що півзахиснику знадобиться близько 5-6 тижнів, щоб повністю відновитися після травми. Утім, за інформацією El Chiringuito TV, немає гарантій, що Педрі ще раз з'явиться на полі в цьому сезоні. Для іспанця це третя травма в сезоні 2023/24. Через різноманітні пошкодження він пропустив близько 100 днів.

Педрі у поточному сезоні зіграв за Барселону 24 матчі у всіх турнірах. В активі 21-річного гравця два голи та чотири результативні передачі.

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