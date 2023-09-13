Полузащитник Барселоны и сборной Германии Илкай Гюндоган травмировался в товарищеской игре против Франции.

Гюндогана заменили на 25 минуте игры против Франции после неудачного падения, а Илкай покинул поле в слезах.

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По информации AS, хавбеку предстоит пройти обследование, чтобы узнать серьезность повреждения. Наставник сборной Германии Руди Фёллер попытался успокоить, отметив, что у Гюндогана только ушиб, а не перелом.

К слову, Барселона также не может рассчитывать на Педри и Араухо, которые оказались в лазарете раньше. Уже 16 сентября "блаугранас" сыграют с Бетисом в Ла Лиге, а 19-го начнут свой путь в Лиге чемпионов матчем с Антверпеном.

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