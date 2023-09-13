Півзахисник Барселони та збірної Німеччини Ілкай Ґюндоґан травмувався у товариській грі проти Франції.

Ґюндоґана замінили на 25 хвилині гри проти Франції після невдалого падіння, а Ілкай покинув поле в сльозах.

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За інформацією AS, хавбеку належить пройти обстеження, аби дізнатись серйозність пошкодження. Наставник збірної Німеччини Руді Фьоллєр спробував заспокоїти, зазначивши, що в Ґюндоґана лише забій, а не перелом.

До слова, Барселона також не може розраховувати на Педрі та Араухо, які опинились в лазареті раніше. Вже 16 вересня "блаугранас" зіграють з Бетісом у Ла Лізі, а 19-го розпочнуть свій шлях у Лізі чемпіонів матчем з Антверпеном.

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