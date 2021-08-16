Защитник Барселоны Серхи Роберто поделился мыслями относительно матча 1-го тура Ла Лиги против Реала Сосьедад и рассказал о ситуации со снижением зарплат в клубе.

"Мы доминировали на протяжении 90 минут. Почти. Исключение – пропущенные мячи. Преимущество было очевидным. Я смог забить, мы все очень рады. Думаю, было важно победить без Лео. Надо было показать, что мы готовы бороться. Это были тяжелые полтора года. Мы видели, какой была атмосфера. Фанаты сходили с ума. Они поддерживали нас, а мы чувствовали единство.

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Мне важно высказаться. Многое было сказано. Мы всегда хотели помогать нашему дому. 4 капитана – воспитанники Барселоны, и мы любим этот клуб сильнее всего. То, о чем писали (отказ капитанов Барселоны пойти на снижение зарплаты – прим.), – ложь. Мы всегда хотели помогать.

Проблема с Лео все затормозила, но за Пике последуют и другие. Все мы хотим, чтобы Барселона находилась на том месте, которого заслуживает", – поделился Роберто в комментарии Marca.

Напомним, несколько игроков Барселоны согласились снизить свою зарплату, чтобы клуб не нарушал финансовый фэйр-плей чемпионата Испании.

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