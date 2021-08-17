Мартін Брейтвейт став одним з основних гравців Барселони та вимагає у керівництва збільшення зарплати, повідомляє Mundo Deportivo.

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30-річний данець погрожує розривом контракту з клубом, якщо його фінансові апетити не будуть задоволені. Мартін яскраво розпочав новий сезон, вже у першому матчі Ла Ліги форвард відзначився дублем у ворота Реал Сосьєдада, також Брейтвейт був основним бомбардиром "блаугранас" під час літніх спарингів.

Нагадаємо, Барселона переживає скрутне фінансове становище, що спровокувало відхід Мессі, а низка лідерів команди добровільно погодились на зниження зарплати.

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