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Барселона потеряла Альбу на Класико и 1/8 финала Лиги чемпионов – защитник не смог сдержать слез после замены

22:40 75 Читати українською
Барселона потеряла Альбу на Класико и 1/8 финала Лиги чемпионов – защитник не смог сдержать слез после замены
Жорди Альба / Getty Images

Защитник Барселоны Жорди Альба получил повреждение в матче 24 тура Примеры против Хетафе (2:1).

34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
66’ Анхель

Ключевому защитнику каталонцев пришлось покинуть поле еще в первом тайме. После замены 30-летний игрок не смог сдержать слез, сидя на скамейке запасных.

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Альба получил повреждение приводящей мышцы паха, информирует AS. Примерный срок восстановления – три недели. Таким образом, Альба пропустит матчи против Эйбара (22 февраля) и Реала (1 марта), а также поединок против Наполи в рамках 1/8 Лиги чемпионов (25 февраля).

К слову, Альбу заменил Хуниор Фирпо, который отметился ассистом во время второго гола в ворота Хетафе.

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Испания Жорди Альба Жорди Альба Барселона Барселона Барселона - Хетафе
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