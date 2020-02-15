Барселона в тяжелой дуэли одолела Хетафе и догнала Реал

Барселона принимала Хетафе в рамках центральной встречи 24-го тура Ла Лиги. Читайте отчет матча Барселона – Хетафе на Футбол 24.

Барселона до матча располагалась на второй строчке Ла Лиги, отставая от Реала на три очки, поэтому у хозяев не было права даже на ничью. Для гостей в этой встрече также хватало мотивации, после 23-х туров Хетафе сенсационно забрал себе третье место и очень хочет принять участие в Лиге чемпионов следующего сезона.

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Соперники аккуратно начали игру. Традиционно, Барса забрала себе контроль мяча, но в основном хозяева возились в центре поля. Хетафе вяло отвечал контратаками, не заостряя игру. По-настоящему опасный момент возник ближе к 15-й минуте, Месси получил роскошный пас из-за спин защитников гостей, однако в дуэли один на один не смог переиграть голкипера соперника Давида Сориа.

Гости с ответом не медлили. Сначала после недоразумения в защитном звене каталонцев Хорхе Молина выбежал на свидание с Тер Штегеном, но заработал лишь угловой, после которого Хетафе сумел выйти вперед, но только на несколько минут. С первым ударом после навеса немецкий вратарь справился, а на добивании точно сыграл защитник Алан Ньйом. На пути радости игроков Хетафе стала система VAR. Арбитр воспользовался видеоасистентом и справедливо отменил взятие ворот, ведь перед голом Ньйом грубо снес защитника Барсы Самюэля Умтити.

"Фантомный" гол соперника разбудил Месси и компанию. Лионель получил мяч за пределами штрафной и одним пасом вывел Гризманна на встречу с Сориа, француз не ошибся. 1:0.

Такой сценарий больно ударил по Хетафе и через несколько минут космическая комбинация "блаугранас" также завершилась голом. Несколько молниеносных пасов доставили мяч Фирпо, который прострелил с левого фланга, а Серхи Роберто расстрелял ближний угол ворот соперника. Стоит отметить, Фирпо начал матч со скамейки запасных, но травма Жорди Альбы на 22-й минуте спровоцировала выход Хуниора.

До свистка на перерыв Месси мог добивать гостей, но две хорошие возможности аргентинец потерял, о чем пожалел во втором тайме. После отдыха Барса позволила себе расслабиться и сбавила обороты. Гости заметили это и наказали соперника за излишнюю самоуверенность. Молниеносно правым флангом прорвался Хайме Мата, на навес форварда Хетафе удачно откликнулся Анхель и заставил Тер Штегена доставать мяч из сетки ворот.

Гости имели возможность сразу сравнять счет, но после хаоса в штрафной каталонцев Марк-Андре чудом спас своих коллег. Парад фейлов продолжил, нападающий "блаугранас" Антуан Гризманн, который также не сумел реализовать две хорошие возможности.

Последние минуты поединка Барселона больше играла на удержание счета. Быстрый темп подопечных Сетьена истощил соперника, которому не хватило сил на концовку игры.

Итак, победа позволила каталонцам сравниться с Реалом по очкам, но на мадридцев еще ожидает встреча с Сельтой. Хетафе остался на третьем месте, опережая Атлетико на два очка.

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