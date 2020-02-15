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Барселона – Хетафе – 2:1 – видео голов и обзор матча

20:53 106 Читати українською
Барселона – Хетафе – 2:1 – видео голов и обзор матча
Барселона – Хетафе – 2:1 – видео голов и обзор матча

Барселона победила Хетафе в рамках 24-го тура Примеры. Смотрите видео голов и главных моментов матча Барселона – Хетафе.

34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
 
Анхель 66’
34’ Антуан Гризманн
39’ Серхи Роберто
66’ Анхель

Барселона полчаса не могла пробить плотную защиту соперника, пока Месси и Гризманн не разыграли быструю комбинацию, и француз в одно касание разобрался с голкипером. Прошло 5 минут и Роберто удвоил преимущество, воспользовавшись прострелом Фирпо.

Барселона в тяжелой дуэли одолела Хетафе и догнала Реал

На второй тайм каталонцы вышли несколько расслабленными и даже позволили гостям сократить отставание. Лучший бомбардир Хетафе Анхель эффектным ударом с лета не оставил шансов тер Штегену – 2:1.

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