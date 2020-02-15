Барселона втратила Альбу на Класіко та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – оборонець не зміг стримати сліз після заміни

Захисник Барселони Жорді Альба зазнав пошкодження у матчі 24 туру Прімери проти Хетафе (2:1).

Ключовому захиснику каталонців довелося покинути поле ще в першому таймі. Після заміни 30-річний гравець не зміг стримати сліз, сидячи на лаві запасних.

Барселона – Хетафе – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Альба зазнав пошкодження привідного м'яза паху, інформує AS. Приблизний термін відновлення – три тижні. Таким чином, Альба пропустить матчі проти Ейбара (22 лютого) та Реала (1 березня), а також поєдинок проти Наполі в рамках 1/8 Ліги чемпіонів (25 лютого).

До слова, Альбу замінив Хуніор Фірпо, який відзначився асистом під час другого гола у ворота Хетафе.

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