Барселона расписала ничью с Эспаньолом (1:1) в рамках 15-го тура Ла Лиги. Читайте счет и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Каталонское дерби носит статус принципиального, но непосредственно футбола это давно не касается. Уж слишком неравное соотношение сил. До сегодня Эспаньол не привозил очков с Камп Ноу более 13 лет. Последняя победа "попугаев" была 5 лет назад. Случилось это в Кубке Испании, но даже тогда Барса прошла дальше по итогам двух матчей.

Сегодня у "сине-гранатовых" была дополнительная мотивация. Ведь накануне Реал не без скандала смог победить и ситуативно отобрать лидерство. Подопечным Хави понадобилось всего 7 минут, чтобы это изменить. Гави заработал угловой, после которого отличился Алонсо. Это дебютный гол для 32-летнего испанца в рамках Ла Лиги. Маркос, кстати, несколько дней назад праздновал день рождения, поэтому сделал себе хороший подарок.

В первом тайме хозяева поля владели беспрекословным преимуществом и должны были увеличивать счет. Очень близок к дублю был Алонсо, несколько моментов потерял Гави. А вот Левандовски был не слишком заметен. Роберт вообще не должен был играть в этом матче, но Барсе удалось обжаловать дисквалификацию поляка. После перерыва ситуация на поле не изменилась. Хозяева продолжали создавать и транжирить моменты. Даже смена почти всего атакующего трезубца не очень помогла.

Восьмая десятиминутка матча стала хаосом. Сначала Эспаньол неожиданно отыгрался. Маркос Алонсо нечаянно сфолил против Хоселу в пределах штрафной. Сам пострадавший принялся исполнять наказание и сделал это очень убедительно. После этого вспыхнули страсти. Желтые карточки посыпались ливнем. Максимально бессмысленно поступил Жорди Альба, получивший два предупреждения за разговоры. Однако Эспаньол владел численным большинством совсем немного. Соуза фолом сорвал перспективную атаку и также получил второй "горчичник".

Времени, чтобы вырвать победу, оставалось достаточно. В феврале Барса смогла спастись от поражения на выезде в компенсированное время. Сегодня же Лаос добавил 9 минут. Вполне оправданно. Левандовски, очевидно, будет себя корить за неиспользованные шансы. Можно сказать, что Роберт отбыл дисквалификацию на поле. А больше никто не смог стать спасителем Барселоны.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Это означает, что Эспаньол впервые за 13 лет набрал очки на Камп Ноу. Подопечные Хави не смогли вернуть себе первое место, лишь догнав Реал по очкам.