Бенефис одиозного арбитра в видеообзоре матча Барселона – Эспаньол – 1:1
31 декабря 2022 - Читати українською
Барселона расписала ничью с Эспаньолом (1:1) в рамках 15-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
78’ Жорди Альба
Хоселу 73’
Винисиус Соуза 81’
73’ Хоселу
78’ Жорди Альба
81’ Винисиус Соуза
Барселона не смогла продолжить безупречную серию в каталонском дерби, хотя обладала серьезным игровым преимуществом. Ключевой персоной матча стал Матеу Лаос. Одиозный арбитр раздал более десятка желтых карт и удалил двух футболистов.
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Благодаря ничьей Эспаньол впервые за 13 лет набрал очки на Камп Ноу. Барселона упустила шанс вернуть себе единоличное лидерство в турнирной таблице ла Лиги, только догнав Реал по очкам.
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