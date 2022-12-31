Барселона расписала ничью с Эспаньолом (1:1) в рамках 15-го тура Ла Лиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Барселона не смогла продолжить безупречную серию в каталонском дерби, хотя обладала серьезным игровым преимуществом. Ключевой персоной матча стал Матеу Лаос. Одиозный арбитр раздал более десятка желтых карт и удалил двух футболистов.

Барселона оступилась в каталонском дерби и не опередила Реал – 10 минут хаоса, Эспаньол празднует впервые за 13 лет

Благодаря ничьей Эспаньол впервые за 13 лет набрал очки на Камп Ноу. Барселона упустила шанс вернуть себе единоличное лидерство в турнирной таблице ла Лиги, только догнав Реал по очкам.