Барселона розписала нічию з Еспаньйолом (1:1) в рамках 15-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Барселона не змогла продовжити бездоганну серію в каталонський дербі, хоча володіла серйозною ігровою перевагою. Ключовою персоною матчу став Матеу Лаос. Одіозний арбітр роздав понад десяток жовтих карток та вилучив двох футболістів.

Барселона оступилася в каталонському дербі й не випередила Реал – 10 хвилин хаосу, Еспаньйол святкує вперше за 13 років

Завдяки нічиїй Еспаньйол вперше за 13 років набрав очки на Камп Ноу. Барселона втратила шанс повернути собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, лишень наздогнавши Реал за очками.