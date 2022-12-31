Бенефіс одіозного арбітра у відеоогляді матчу Барселона – Еспаньйол – 1:1
18:07 - Читать на русском
Барселона розписала нічию з Еспаньйолом (1:1) в рамках 15-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
78’ Жорді Альба
Хоселу 73’
Вінісіус Соуза 81’
73’ Хоселу
78’ Жорді Альба
81’ Вінісіус Соуза
Барселона не змогла продовжити бездоганну серію в каталонський дербі, хоча володіла серйозною ігровою перевагою. Ключовою персоною матчу став Матеу Лаос. Одіозний арбітр роздав понад десяток жовтих карток та вилучив двох футболістів.
Барселона оступилася в каталонському дербі й не випередила Реал – 10 хвилин хаосу, Еспаньйол святкує вперше за 13 років
Завдяки нічиїй Еспаньйол вперше за 13 років набрав очки на Камп Ноу. Барселона втратила шанс повернути собі одноосібне лідерство в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, лишень наздогнавши Реал за очками.
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