Переможний гол Мессі у відеоогляді матчу Барселона – Реал Сосьєдад – 1:0

Барселона обіграла Реал Сосьєдад у 27 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу Барселона – Реал Сосьєдад.

"Синьо-гранатові" здобули важку перемогу в матчі проти Реал Сосьєдада, який веде боротьбу за вихід у Лігу чемпіонів. Баски не дозволили Барселоні створити багато гольових моментів, а самі були близькими до взяття воріт тер Штегена.

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Єдиний гол у матчі забив Ліонель Мессі – на 81 хвилині аргентинець реалізував пенальті за гру рукою Ле Нормана у власному штрафному.

Після цієї перемоги Барселона повернулася на перше місце у турнірній таблиці Ла Ліги. Щоправда, вже завтра команду Сетьєна може потіснити Реал, який зіграє проти Бетіса.

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