Барселона приняла неожиданное решение относительно помощника Сетьена, который нецензурно выражался к игрокам

Руководство каталонского гранда считает, что футболисты немного расслабились.

Боссы Барселоны решили не наказывать Эдера Сарабию из-за его поведение во время матча 26-го тура Примеры против Реала (0:2), сообщает Marca.

Ну посмотрите на них, сукины дети", или Как Сетьен с помощником ругали игроков Барселоны во время матча против Реала

Наоборот, президент "блаугранас" и его подопечные убеждены, что игрокам пойдет на пользу роль "плохого полицейского" в исполнении помощника Кике Сетьена.

Напомним, во время Эль Класико Сарабия нецензурно ругался к игрокам Барсы, которые затем выразили свое недовольство таким поведением тренера.

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