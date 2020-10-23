Барселона дома примет Реал 24 октября 2020-го в рамках 7-го тура Примеры. Где смотреть матч онлайн и на каком канале, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября, в столице Каталонии. Начало игры 7-го тура чемпионата Испании – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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В нынешнем сезоне просмотр матчей чемпионата Испании на территории Украины доступен только через сервис MEGOGO. Трансляцию поединка Барселона – Реал на сайте транслятора можно найти по этой ссылке.

К отчетной встрече команды подходят в статусе потенциальных лидеров Примеры. Если учитывать несыгранные матчи, то и Барса, и Реал могут подняться на первое место в турнирной таблице. Конечно, при условии, что не будут терять очки.

К слову, за всю историю команды провели между собой 215 матчей. Мадридцы выиграли 88 встреч, а "сине-гранатовые" – 82. Еще 45 раз победителя определить не удалось.

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