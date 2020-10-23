Барселона вдома прийме Реал 24 жовтня 2020-го у рамках 7-го туру Прімери. Де дивитися матч онлайн і на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал відбудеться у суботу, 24 жовтня, у столиці Каталонії. Початок гри 7-го туру чемпіонату Іспанії – о 17:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

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У нинішньому сезоні перегляд матчів чемпіонату Іспанії на території України доступний лише через сервіс MEGOGO. Трансляцію поєдинку Барселона – Реал на сайті транслятора можна знайти за цим посиланням.

До звітної зустрічі команди підходять у статусі потенційних лідерів Прімери. Якщо враховувати незіграні матчі, то і Барса, і Реал можуть піднятися на перше місце у турнірній таблиці. Звісно, за умови, що не будуть втрачати очки.

До слова, за всю історію команди провели між собою 215 матчів. Мадридці виграли 88 зустрічей, а "синьо-гранатові" – 82. Ще 45 разів переможця з'ясувати не вдалося.

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