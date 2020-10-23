Барселона примет Реал на Камп Ноу. Первое Эль Класико в сезоне состоится в рамках 7-го тура Примеры. Какой прогноз на матч и кому отдают предпочтение букмекеры, подскажет "Футбол 24".

Матч Барселона – Реал состоится в субботу, 24 октября, в столице Каталонии. Начало игры 7-го тура чемпионата Испании – в 17:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За всю историю команды провели между собой 215 матчей. Мадридцы выиграли 88 встреч, а "сине-гранатовые" – 82. Еще 45 раз победителя определить не удалось.

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Барселона – Реал прогноз букмекеров на матч Ла Лиги:

Специалисты британской конторы William Hill фаворитом противостояния считают каталонцев. На победу команды Рональда Кумана можно поставить с достаточно высоким коэффициентом 2,10. Потенциальный успех мадридцев оценили еще более высоким баллом – 3,40. Наименее вероятным результатом считается ничья – 3,60.

Австрийские букмекеры из Bwin предложили похожие цифры. Правда, здесь немного меньше верят в победу Барселоны. На победу "сине-гранатовых" можно поставить с коэффициентом 2,05. Вероятная победа подопечных Зинедина Зидана оценена таким же баллом – 3,40. А на ничью можно поставить с хорошим коэффициентом 3,50.

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