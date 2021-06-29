Барселона вирішила припинити співпрацю з 22-річним бразильцем, повідомляє офіційний сайт каталонців.

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Зазначається, що клуб розірвав з гравцем контракт, який був розрахований іще на чотири сезони. Зауважимо, що Матеус Фернандес перейшов у Барсу минулого літа, але відтоді зіграв лише 17 хвилин. Він з'явився на полі лише у київському матчі ЛЧ проти Динамо.

До слова, Фернандес опинився у Іспанії взимку 2020-го. Барселона не побоялася заплатити Палмейрасу 7 млн євро компенсації, але перші півроку бразилець провів у Вальядоліді на правах оренди.

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