"Я думаю, что у Кумана ко мне что-то личное. После того, как я дебютировал в игре с Динамо, я больше вообще не играл.

Лапорта анонсировал первые трансферы Барселоны

Тогда я пошел к нему в офис и спросил: "Я что, плохо сыграл?". Тренер сказал мне, что я сыграл хорошо, но он не рассчитывает на меня, поскольку у меня нет необходимых качеств. На тренировках я играл на всех позициях, кроме своей. Были дни, когда я просто разминался и заканчивал тренировки вне общей группы", – цитирует Сикейру Mundo Deportivo.

Напомним, Матеус перешел в Барселону в августе 2020 года из Палмейраса за 7 млн ​​евро. В сезоне 2020/21 он провел за основу "гранатово-синих" всего 17 минут в матче Лиги чемпионов против Динамо Киев.

Чемпіон, який більше не збуджує, провали Барси та Реала, канарський маг, сенсаційний MVP – якою була Прімера-20/21