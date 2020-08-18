Барселона разорвала контракт с Абидалем

Барселона по обоюдному согласию досрочно прекратила сотрудничество с техническим секретарем клуба Эриком Абидалем, сообщает официальный сайт "блаугранас".
Барселона решила пригласить Кумана, поскольку Бартомеу получил отказ от приоритетного кандидата
Экс-игрок каталонцев Абидаль занимал соответствующую должность с 2018 года.
Напомним, Барса завершила сезон позорным поражением в четвертьфинале ЛЧ против Баварии (2:8), что повлекло кадровую чистку верхушки клуба. Вчера, 17 августа, каталонцы уволили Кике Сетьена. Наиболее вероятным кандидатом СМИ называют наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана.
Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Мессі, рекорди Мюнхена і Лєвандовскі