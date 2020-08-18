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Барселона разорвала контракт с Абидалем

17:36 - Читати українською
Барселона разорвала контракт с Абидалем
Эрик Абидаль / Фото из открытых источников

Каталонская Барселона проводит кадровую чистку руководства клуба.

Барселона по обоюдному согласию досрочно прекратила сотрудничество с техническим секретарем клуба Эриком Абидалем, сообщает официальный сайт "блаугранас".

Барселона решила пригласить Кумана, поскольку Бартомеу получил отказ от приоритетного кандидата

Экс-игрок каталонцев Абидаль занимал соответствующую должность с 2018 года.

Напомним, Барса завершила сезон позорным поражением в четвертьфинале ЛЧ против Баварии (2:8), что повлекло кадровую чистку верхушки клуба. Вчера, 17 августа, каталонцы уволили Кике Сетьена. Наиболее вероятным кандидатом СМИ называют наставника сборной Нидерландов Рональда Кумана.

Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Мессі, рекорди Мюнхена і Лєвандовскі

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Рональд Рональд Куман Барселона Барселона Испания Кике Кике Сетьен Эрик Эрик Абидаль
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