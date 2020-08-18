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Барселона решила пригласить Кумана, поскольку Бартомеу получил отказ от приоритетного кандидата

13:58 - Читати українською
Барселона решила пригласить Кумана, поскольку Бартомеу получил отказ от приоритетного кандидата
Жозеп Бартомеу / фото: Барселона

Каталонский клуб заранее начал поиски замены Кике Сетьену на посту главного тренера.

В Испании убеждены, что в ближайшее время наставник сборной Нидерландов Рональд Куман подпишет контракт с Барселоной, но 57-летний специалист не был приоритетным вариантом каталонцев.

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По информации AS, президент клуба Хосеп Бартомеу еще до четвертьфинала ЛЧ против Баварии (2:8) провел переговоры с Хави Эрнандесом. Однако, как и прошлой зимой, легенда Барсы решил остаться в Аль Садде. Тогда, напомним, команду возглавил Кике Сетьен.

Отмечается, что Хави не хочет приходить в Барселону, так как руководство не готово удовлетворить его требования, которые необходимы для построения проекта молодого тренера. Интересно, что зимой Хави обдумывал предложение каталонцев в течение трех дней, а в этот раз ему хватило 30 минут телефонного разговора, чтобы отказать Бартомеу.

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Хосеп-Мария Бартомеу Рональд Рональд Куман Хави Хави Эрнандес Барселона Барселона Испания
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