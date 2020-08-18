Барселона розірвала контракт з Абідалем

Барселона за обопільною згодою достроково припинила співпрацю з технічним секретарем клубу Еріком Абідалем, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".
Барселона вирішила запросити Кумана, оскільки Бартомеу отримав відмову від пріоритетного кандидата
Екс-гравець каталонців Абідаль займав відповідну посаду з 2018 року.
Нагадаємо, Барса завершила сезон ганебною поразкою у чвертьфіналі ЛЧ проти Баварії (2:8), що спричинило кадрову чистку верхівки клубу. Вчора, 17 серпня, каталонці звільнили Кіке Сетьєна. Найімовірнішим кандидатом ЗМІ називають наставника збірної Нідерландів Рональда Кумана.
Баварія зґвалтувала Барселону вісьмома голами: історичний крах "блаугранас", фіаско Мессі, рекорди Мюнхена і Лєвандовскі