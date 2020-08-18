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Барселона розірвала контракт з Абідалем

17:36 - Читать на русском
Барселона розірвала контракт з Абідалем
Ерік Абідаль / Фото з відкритих джерел

Каталонська Барселона проводить кадрову чистку керівництва клубу.

Барселона за обопільною згодою достроково припинила співпрацю з технічним секретарем клубу Еріком Абідалем, повідомляє офіційний сайт "блаугранас".

Барселона вирішила запросити Кумана, оскільки Бартомеу отримав відмову від пріоритетного кандидата

Екс-гравець каталонців Абідаль займав відповідну посаду з 2018 року.

Нагадаємо, Барса завершила сезон ганебною поразкою у чвертьфіналі ЛЧ проти Баварії (2:8), що спричинило кадрову чистку верхівки клубу. Вчора, 17 серпня, каталонці звільнили Кіке Сетьєна. Найімовірнішим кандидатом ЗМІ називають наставника збірної Нідерландів Рональда Кумана.

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Теги
Рональд Рональд Куман Барселона Барселона Іспанія Кіке Кіке Сетьєн Ерік Ерік Абідаль
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