Барселона после вчерашней победы Атлетико опустилась на четвертую позицию в турнирной таблице, yj домашняя победа над Осасуной вернула бы "сине-гранатовых" в топ-3. Правда, с памплонцами им всегда тяжело – в частности, в декабре команды расписали боевую ничью. Подопечные Хави не имели права расслабляться, иначе бы повторилась неудача с матча против Галатарсарая на Камп Ноу (0:0).

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Хозяева настроились как следует – и это сразу принесло результат. Ещё в первом тайме. Уже на 14-й минуте Барселона заработала пенальти, который реализовал Торрес, а через 8 минут Ферран оформил дубль. В этом помог Дембеле, сместившийся с фланга в центр и шикарной разрезной передачей вывел нападающего один на один с Эррерой. 2:0.

На 27-й минуте Усман прибавил в свой актив второй ассист. Теперь с его паса забил Обамеянг – Пьер-Эмерик опередил защитника и замкнул кросс на линию вратарской. 3:0! Именно с этим счетом команды отправились на перерыв. В первом тайме каталонцы наиграли на 2,3 ожидаемых гола – это их лучший показатель в сезоне во всех турнирах.

Во втором тайме интриги уже не было. Барселона уверенно катала мяч, создавала моменты, но долгое время не могла забить. На 75-й минуте "блаугранас" сумели добить Осасуну – это сделал свежий Пуч. Рики после розыгрыша углового выстрелил из-за пределов штрафной в левый нижний угол, а Эррера парировал перед собой. Хавбек "кулес" успел первым подобрать мяч, качнуть защитника и закатить сферу в пустые ворота. 4:0!

Барселона празднует разгромную победу, набирает 51 очко и возвращается на третье место в Ла Лиге. Осасуна с 35 зачётными баллами остается одиннадцатой.

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