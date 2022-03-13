Осасуна в рамках 28-го туру чемпіонату Іспанії зазнала поразки від Барселони (0:4). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Барселона після вчорашньої перемоги Атлетіко опустилася на четверту позицію в турнірній таблиці, однак домашня звитяга над Осасуною повернула б "синьо-гранатових" у топ-3. Щоправда, з памплонцями їм завжди важко – зокрема, у грудні команди розписали бойову нічию. Підопічні Хаві не мали права розслаблятись, інакше повторилась би невдача з матчу проти Галатарсарая на Камп Ноу (0:0).

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Господарі налаштувалися, як слід – і це одразу принесло результат. Ще у першому таймі. Вже на 14-й хвилині Барса заробила пенальті, який реалізував Торрес, а через 8 хвилин Ферран оформив дубль. В цьому допоміг Дембеле, який змістився з флангу в центр і шикарною розрізною передачею вивів нападника віч-на-віч з Еррерою. 2:0.

На 27-й хвилині Усман додав у свій актив другий асист. Тепер з його пасу забив Обамеянг – П'єр-Емерік випередив захисника й замкнув крос на лінію воротарського. 3:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на перерву. У першому таймі каталонці награла на 2,3 очікуваних голів – це їхній найкращий показник у сезоні у всіх турнірах.

В другому таймі інтриги вже не було. Барселона впевнено катала м'яч, створювала моменти, але довгий час не могла забити. Аж на 75-й хвилині "блаугранас" зуміли добити Осасуну – це зробив свіжий Пуч. Рікі після розіграшу кутового вистрілив з-за меж штрафного в лівий нижній кут, а Еррера парирував перед собою. Хавбек "кулес" встиг першим підібрати м'яч, хитнути захисника й закотити сферу в порожні ворота. 4:0!

Барселона святкує розгромну перемогу, набирає 51 очко й повертається на третє місце в Ла Лізі. Осасуна з 35 заліковими балами залишається одинадцятою.

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