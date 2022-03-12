Программу 28 тура в Испании открывал поединок в Мадриде между Атлетико и Кадисом. Хозяева в случае победы поднялись бы на третью позицию, однако соперник у них был непростой – "желтая субмарина" не знала поражений в течение четырех матчей подряд. Кроме того, "подводники" в случае победы покинули бы зону вылета, а, значит, с мотивацией у них проблем не было.

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Впрочем, уже на 3 минуте гости пропустили гол. Вывести Атлетико вперёд удалось Жоау Фелишу – и это уже пятый его гол в последних пяти поединках. При этом четыре из них были проведены ещё до 7-й минуты.

Впрочем, за весь первый тайм мадридцы провели всего 2 удара по воротам. Кадис выглядел гораздо активнее, справедливо сравняв счёт перед перерывом благодаря точному выстрелу Негредо. 1:1!

Во втором тайме Кадис продолжал работать активнее, однако класс Атлетико дал о себе знать. На 68-й минуте Де Пауль забил второй гол в ворота "желтой субмарины", а вот гости на него уже не ответили. "Матрацники" уверенно засушили игру, отпраздновав непростую победу.

Таким образом, Атлетико набрал 51 очко, поднявшись на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Барселона опустилась на четвёртую, но каталонцы свой матч в туре ещё не сыграли. Кадис остался на 18-й строчке с 24 зачетными баллами в активе.

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