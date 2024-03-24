Чемпионат Испании (женщины), 21 тур

Реал – Барселона – 0:3

Голы: Рольфо, 10, Бонмати, 55, Грэм, 67

Это было третье Класико в нынешнем сезоне. Барселона уверенно выиграла два предыдущих – 5:0 в первом круге чемпионата и 4:0 в полуфинале Суперкубка.

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Ничего нового не произошло и на этот раз. Барса на выезде снова разбила Реал, остановившись на счете 3:0. Отрыв каталонок вырос до 12 очков за 9 туров до финиша – вопрос пятого чемпионства подряд закрыт.

Впрочем, "кулес" явно настроены забрать все 4 трофея в этом сезоне. Суперкубок уже в кармане, впереди финал Кубка против Реала Сосьедад и ответный матч четвертьфинала ЛЧ против Бранна (есть преимущество 2:1). Барселона до сих пор не проигрывала в кампании, допустив лишь 2 ничьи.

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