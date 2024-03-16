Лондонские клубы и Ман Сити борются за чемпионство. Челси принимал Арсенал, имея 3 очка преимущества в турнирной таблице.

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Стартовый свисток отложили на полчаса из-за курьезной причины. Главный арбитр заметила, что Арсенал готовится играть в белых гетрах, как и Челси. Формы команд контрастные, но "канонирок" заставили исправлять амуницию. Гостям пришлось покупать у Челси черные гетры второго комплекта и заклеивать название технического спонсора!

Вероятно, организационные неурядицы повлияли на состояние Арсенала, который напропускал три гола за стартовые полчаса и в итоге проиграл 1:3. Челси оторвался на 6 очков.

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