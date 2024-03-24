Чемпіонат Іспанії (жінки), 21 тур

Реал – Барселона – 0:3

Голи: Рольфо, 10, Бонматі, 55, Грем, 67

Це було третє Класіко в нинішньому сезоні. Барселона впевнено виграла два попередні – 5:0 у першому колі чемпіонату і 4:0 у півфіналі Суперкубка.

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Нічого нового не сталося і цього разу. Барса на виїзді знову розбила Реал, зупинившись на рахунку 3:0. Відрив каталонок зріс до 12 очок за 9 турів до фінішу – питання п'ятого чемпіонства поспіль закрите.

Втім, "кулес" явно налаштовані забрати всі 4 трофеї цього сезону. Суперкубок вже в кишені, попереду фінал Кубка проти Реала Сосьєдад і матч-відповідь чвертьфінала ЛЧ проти Бранна (є перевага 2:1). Барселона досі не програвала в кампанії, допустивши лише 2 нічиї.

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